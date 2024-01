Unwritten | il significato della canzone tormentone di Tutti tranne te

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 27 gennaio 2024) La rom-com di Will Gluck,te, nelle sale italiane da questa settimana, ha riportato in auge una hit del 2004,di Natasha Bedingfield. Il pezzo pop accompagna diverse sequenze importanti del film con Sydney Sweeney e Glenn Powell e col suo mood leggero conquista davvero tutte e. Così, come successo con Murder on the dancefloor per Saltburn (e Running up the hill per Stranger Things), il brano è diventato subito virale. Ma cosa significa e perché è importante per il film? Laè una sorta di mantra per il protagonista dite, un uomo (Glenn Powell) che nonostante l’apparenza forte e risoluta, nasconde paure e fragilità. E che nei momenti di stress fortissimi crea una bolla felice ascoltando in cuffia ...