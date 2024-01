Union Berlino vs SV Darmstadt 98 – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 27 gennaio 2024) L’Berlin cercherà di mettere un po’ di distanza tra sé e la zona retrocessione quando domenica 28 gennaio ospiterà l’SV98. Gli ospiti si presenteranno all’incontro probabilmente in fondo alla classifica, ma possono portarsi a pari punti con gli avversari conquistando i tre punti nella capitale. Il calcio di inizio divs SV98 è previsto alle 15:30 Anteprima della partitavs SV98 a che punto sono le due squadrePoche squadre nel calcio europeo hanno sopportato tanti contrasti nel 2023 come l’Berlin, che si è qualificato per la Champions League per la prima volta nella sua storia finendo al quarto posto ...