Union Berlin-SV Darmstadt domenica 28 gennaio 2024 ore 15 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di sabato 27 gennaio 2024) Sconfitti per l’undicesima volta in Bundesliga nel recupero contro il Bayern Monaco, con il tecnico Bjelica anche protagonista di un episodio violento contro Sanè, l’quest’oggi di gioca la faccia e un pezzo di stagione nella gara interna contro il fanalino di coda SV. Gli Eisernen trovano un avversario che è reduce dal pareggio nel derby contro l’Eintracht Francoforte, una InfoBetting: Scommesse Sportive e

rissa durante Bayern Monaco - Union Berlino : nel mezzo uno scontro tra Sané e l’allenatore dell’ Union Bjelica. La situazione rissa in corso durante ... (calcionews24)

Mani in faccia, scontro fisico, parole pesanti, il tutto inevitabilmente sotto la lente d’ingrandimento della giustizia sportiva. La reazione ... (sportface)

La Lega calcio tedesca ha annunciato una squalifica di tre giornate per l’allenatore dell’ Union Berlino , Nenad Bjelica . Il tecnico si è reso ... (sportface)

L'allenatore dell'Union Berlin, il croato Nenad Bjelica, è stato squalificato per tre giornate dalla Lega calcio tedesca dopo aver colpito al volto l'attaccante del Bayern Monaco Leroy Sané al termine ...Diciannovesima giornata di Bundesliga: alla WWK Arena di Augusta, ospite dell'Augsburg, arriva il Bayern Monaco. Bavaresi, reduci dalla vittoria nel turno di recupero contro l'Union Berlino, a caccia ...Thomas Tuchel nei prossimi giorni dovrà fare a meno di moltissimi giocatori, visti i problemi patiti nell'ultima sfida contro l'Union Berlino. In conferenza stampa, in vista della sfida contro ...