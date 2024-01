Undici medaglie d’onore destinate a civili e militari deportati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 gennaio 2024) Sono 11 leconferite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ad altrettanti "cittadini italiani,e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra e ai familiari dei deceduti" residenti in provincia di Como. Leverranno consegnate dal Prefetto Andrea Polichetti e dai rispettivi sindaci, durante la cerimonia che si svolgerà questa mattina alle 10 nell’Aula Magna dell’Università degli Studi dell’Insubria di Como, in occasione della ricorrenza del Giorno della Memoria. I riconoscimenti andranno a: Aldo Abate, familiari residenti a Plesio, Giacomo Aggio Mattone, familiari di Vercana, Rocco e Zelindo Astrico, familiari residenti a Cantù, Arialdo Bordessa, familiari residenti a Stazzona, Lorenzo ...