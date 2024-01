Un’Arena semivuota nella quale i novecento supporter delle Aquile si faranno sentire Tanti pisani oggi non entreranno Aquilani non parla prima del match

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) In casa Pisa il derby sarà vissuto in modo anomalo. I tifosi nerazzurri della curva e della gradinata, per protestare contro la capienza ridotta dell’Arena Garibaldi, hanno deciso di restare fuori dallo stadio. Non vi sarà, quindi, il consueto clima infuocato da derby, mabianchi al seguito (treno, tre pullman e mezzi privati) avranno presumibilmente la meglio sul piano del tifo. Il tecnico nerazzurro Alberto, a sorpresa, non hato alla vigilia del. La formazione iniziale sarà coniata sul tradizionale sistema di gioco 4-2-3-1. A guardia dei pali vi sarà Nicolas, con l’ex aquilotto Calabresi terzino destro (l’alternativa è Barbieri), l’esperto Caracciolo e ...