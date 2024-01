Una gita in bici alla scoperta del Liberty viareggino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 gennaio 2024) E’ un momento di grande successo per il cicloturismo. Lalattea è al cventro di una rianche per fare delle gite, non solo e soltanto per gli appassionati di attività fisica. Ecco una proposte per andare sulle due ruote a visitare luoghi di grande cultura. Domenica sarà possibile andaredei principali esempi del, guidati incletta dall’associazione Ville e dimore storiche della Versilia. Laè organizzata da Fiab Pisa: partenza inalle 9 da piazza dell’Arcivescovado e arrivo a Viareggio verso le 12, ora d’inizio del giro cittadinodelfine della visita, dopo il pranzo in uno dei ...