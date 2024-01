Una coppia d’oro | amata da tutti Io e lui sempre in curva al Dall’Ara

(Di sabato 27 gennaio 2024) Unadalla famiglia, dagli amici, dagli ex colleghi di lavoro, ma anche dacoloro che li incontravano in quartiere o nella parrocchia in largo Lercaro a Bologna. Era una vita d’amore quella di Pierluigi Pasqua e Guglielma ‘Mimma’ Ferro, i due coniugi 82enni morti, giovedì pomeriggio, mentre andavano nella loro casa di Quinzano di Loiano. Lui è stato bancario fino al 1999, lei ‘animatrice’ di dieta alla Weight Watchers, ma prima di tutto sono stati coniugi, genitori, nonni e suoceri amorevoli. Amanti della compagnia, del loro Appennino, e contraddistinti da una fede incrollabile: andavanoin parrocchia. La frequentavano assiduamente e partecipavano alla vita della zona. "Mimma faceva amicizia coni negozianti del quartiere, con chi incontrava, ...

I Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alle ore 10.00 di oggi 27 gennaio, sono intervenuti in via Pianodardine alla periferia della città, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due ...Sequestro da oltre un milione di euro nei confronti di una coppia arrestata nell'operazione "stealth". Congelati rapporti finanziari per un valore complessivo di oltre 740mila euro, sequestrato un ...