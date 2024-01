Una celebrazione indimenticabile | le Nozze d’Oro di 67 coppie a Sansepolcro

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di sabato 27 gennaio 2024) Nel cuore di, la Sala consiliare di Palazzo delle Laudi ha recentemente ospitato un evento straordinario, un’ode all’amore e alla longevità matrimoniale. L’Amministrazione comunale ha dedicato una serata speciale per celebrare ben 67che nel corso del 2023 hanno raggiunto l’incredibile traguardo delle, cinquant’anni di amore, comprensione e solidarietà. L’atmosfera nella sala era carica di emozione e significato, mentre il Sindaco Fabrizio Innocenti ha accolto ciascuna coppia con un caldo abbraccio e la consegna di un attestato speciale. Questo riconoscimento simbolico non solo onorava la longevità matrimoniale, ma anche la dedizione, il rispetto reciproco e la collaborazione che hanno caratterizzato il lungo viaggio di queste. Purtroppo, non tutte le ...