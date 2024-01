Un vaccino per il melanoma | il cui scopo non è prevenire ma attaccare il tumore A Napoli | all’Istituto Pascale | è stata somministrata la prima dose

Un evento storico, quello andato in scena all’Istituto dei tumori Pascale di Napoli: un paziente di nome Alfredo ha infatti ricevuto, per la prima ... (thesocialpost)

Si chiama Alfredo De Renzis, 71 anni, di Carovilli in provincia di Isernia. Rappresenta una speranza a livello globale per la lotta al melanoma. È ... (ilfattoquotidiano)

Oggi, per la prima volta in Italia , è stato somministrato il Vaccino anticancro a mRNA per il trattamento del melanoma . Questo significativo passo ... (ilgiornaleditalia)

All'Istituto dei tumori Pascale di Napoli è stata scritta la storia. Al signor Alfredo, è stato somministrato il vaccino anticancro a mRNA per la cura del melanoma, è il primo paziente italiano. Il pa ...