Un sacchetto di biglie | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di sabato 27 gennaio 2024) Undi: trama, cast, storia vera e streaming delsu Rai 2 Questa sera, sabato 27 gennaio 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Undidel 2017 diretto da Christian Duguay. Adattamento del romanzo omonimo di Joseph Joffo del 1973 già diventatonel 1975 per la regia di Jacques Doillon. Untratto da una storia vera, con al centro il tema dell’Olocausto che viene trasmesso oggi in occasione della Giornata della Memoria. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama: storia vera Ilracconta la drammatica storia di due fratelli ebrei nella Francia della Seconda guerra mondiale sotto l’occupazione nazista. Joseph e Maurice Joffo sono due fratelli ebrei che vivono a ...