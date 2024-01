Un sacchetto di biglie | storia vera di Joseph e Maurice | il finale

(Di sabato 27 gennaio 2024) Undiè un film del 2017 diretto da Christian Duguay. Si tratta della pellicola che fa da adattamento cinematografico all’omonimo romanzo autobiografico del 1973 diJoffo. Lo stesso protagonista ha deciso di raccontare ladella sua vita e di quella sua famiglia durante la Seconda Guerra Mondiale. La trama segue, infatti, la famiglia Joffo che in quel periodo vive a Parigi ed è di origini ebraiche. Il padre manda i due suoi figli nel Sud della Francia. Quie suo fratellolottano per sopravvivere e ritrovare i loro genitori. Undi: riassunto trama eLeggi anche: Quando Hitler rubò il coniglio rosa: la ...

In prima serata su Rai 2 è in onda il film Un Sacchetto di Biglie di Christian Duguay, la storia di due fratelli, Joseph e Maurice, e del lungo viaggio per salvarsi dall’occupazione nazista di Parigi.Per la prima serata in tv, in occasione della Giornata della Memoria, sabato 27 gennaio RaiDue alle 21.20 proporrà il film “Un sacchetto di biglie”. Francia, 1942: Joseph e Maurice vivono la loro ...Su Rai 2, in prima serata, è atteso il film Un sacchetto di biglie, che racconta la storia dei fratellini Joseph e Maurice Joffo. I due, ebrei, vivono a Parigi e con l’avvento del nazismo iniziano un ...