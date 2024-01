Un sacchetto di biglie | come finisce il film?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 27 gennaio 2024) Nel finale di Undi, Joseph torna a Parigi poco dopo l’annuncio della pace, in un treno sovraffollato, mentre Maurice ritorna alla strada. Entrambi si riuniscono alla loro famiglia nel salone, anche se purtroppo non al padre, ucciso nel campo di concentramento di Auschwitz prima della fine della guerra. Una scena delUndi(Rai Cinema)Quando l’autunno volge all’inverno, Joseph e Maurice si recano a nord a trovare la sorella, dove apprendono che non è sicuro per loro rimanere; vanno quindi a raggiungere i fratelli nella località alpina di Aix-les-Bains. Qui Maurice trascorre il resto della guerra lavorando in una panetteria, mentre Joseph lavora per il proprietario della libreria del villaggio, un convinto petainista. I due fratelli si avvicinano anche ai ...