Un posto al sole | spoiler | Filippo perde il controllo | Marina disperata

(Di sabato 27 gennaio 2024) Unalfocalizzerà ancora l'attenzione sue Roberto e sulla loro decisione di crescere il piccolo Tommaso, il figlio di Ida. Stando aglidella soap opera partenopea, in particolare, anchescoprirà quello che hanno fatto i due coniugi e la sua reazione sarà del tutto inattesa. Tutto partirà quando Diego, sempre più teso e contrariato per l'atteggiamento di Roberto enei confronti di Ida, avrà un duro scontro con Sartori e Serena. Durante il loro alterco, il figlio di Raffaele rivelerà alla coppia che i due coniugi hanno elaborato un diabolico piano affinché la Kovalenko rimanesse in Polonia contro la sua volontà per tenersi Tommaso e riportarlo a Napoli con loro.rimarrà impietrito dalle terribili parole di Diego e, ...