Un olio essenziale naturale per sconfiggere imperfezioni | dermatite e forfora? Certo che esiste

(Di sabato 27 gennaio 2024) Tra gli ingredienti naturali più amati, il Tea tree oil è un alleato conosciuto specialmente per la capacità di curare le infiammazioni cutanee. Estratto dalle foglie di Melaleuca alternifolia – un albero originario dell’Australia sudorientale – è diventato un must have grazie alle sue proprietà disinfettanti, purificanti e astringenti. Come utilizzarlo? Addizionato alla crema viso per trattare le, o aggiunto allo shampoo per contrastare la, una delle soluzioni olistiche più apprezzate sul web. ...