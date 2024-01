Un numero di telefono per avere chiarimenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 gennaio 2024) Il meccanismo del malum prevedeva fino a qualche tempo fa anche un’altra faccia della medaglia: il ’bonum’. In che cosa consisteva? Per alcune visite se l’Asl Toscana centro non rispettava i tempi, il cittadino aveva diritto a richiedere un risarcimento di 25 euro (’bonum’). Per quanto riguarda il malum, come detto, le normative nazionali e regionali prevedono la disdetta almeno 48 ore prima della data prevista per l’erogazione, consentendo ad altri utenti di usufruire di tale prestazione. Gli avvisi bonari, vengono inviati per posta ordinaria e non prevedono aggravi di spese. L’annullamento del malum contestato viene valutato solo in presenza di casi specifici legati all’impossibilità imprevista e sopraggiunta di presentarsi, quali malattie, ricoveri, lutti, eventi atmosferici eccezionali. Per tali casistiche potrà essere richiesto di presentare la necessaria documentazione ...