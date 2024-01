Un like sbagliato In strada scatta la rappresaglia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 gennaio 2024) Dagli insulti in dissing in rima a ritmo di trap, alle coltellate vere in stazione a Padova per undi troppo al musicista rivale. Gli agenti della Mobile di Padova hanno identificato e denunciato sei tra i 20 e i 29 anni, tutti di origine straniera di seconda generazione. Tra loro ci sono pure due pugili non professionisti, uno dei quali già arrestato per tentato omicidio. Abitano tra Padova, Ferrara e Milano. Ieri mattina hanno notificati loro un avviso di conclusione delle indagini. Il giorno di San Valentino del 2022, il 14 febbraio, avrebbero circondato, massacrato di botte e accoltellato Fabio Carter Gapea, lecchese all’epoca 25enne oggi di 2 anni più vecchio. L’intera scena è stata immortalata pure dalle telecamere del sistema di videosorveglianza. La colpa del lecchese, sebbene in pochi nel giro che frequenta sembrano non avere colpe? Far parte della ...