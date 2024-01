Un Fleximan anche in Liguria | abbattuti due autovelox

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 gennaio 2024) Vezzano Ligure (La Spezia), 27 gennaio 2024 –o chi per lui arrivasulle strade della provincia della Spezia. La scorsa notte dueinstallati di recente nel territorio di Vezzano Ligure sono stati divelti da ignoti. Uno a Bottagna, sulla strada statale 330 di Buonviaggio, e un secondo nella vicina località di Piano di Valeriano lungo la strada provinciale 10 della Val di Vara. Entrambe sono vie molto frequentate dagli automobilisti, in quanto mettono in comunicazione il capoluogo provinciale con l'entroterra. "Questi non sono atti vandalici, sono atti delinquenziali, e andremo fino in fondo per individuare le responsabilità”, ha detto il sindaco di Vezzano Ligure, Massimo Bertoni. La polizia locale sta acquisendo i filmati di videosorveglianzadei comuni limitrofi per risalire ...