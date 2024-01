Un dono alla Turchia per il centenario della Repubblica

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 27 gennaio 2024) L’effige dello statista turco Gazi Mustafa Kemal, e il mausoleo eretto in suo onore ad Ankara (An?tkabir, importante luogo dove i capi di Stato durante le loro visite si recano in omaggio a Mustafa Kemal), arricchiscono il centro del grande piatto realizzato dal ceramista durantino (Urbania, entroterra pesarese) Silvio Biagini per il cui impianto io stesso mi sono adoperato perché la maiolica, commissionata per ilfondazionedi, non assumesse la veste, ancorché di pregio, di un manufatto qualunque, ma recasse una impronta personale per essere poi donata ad Ankara con i rallegramenti “al popolo ed alle autorità turche” per la solenne ricorrenza. Ciò nel quadro delle ottime relazioni che intercorrono tra ladi San Marino e la patria di ...