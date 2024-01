ULTIM’ORA | Vince McMahon si dimette dal board di TKO dopo le accuse di traffico sessuale

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 27 gennaio 2024)le gravissime e dettagliatedi ieri da parte di una ex dipendente WWE,ha deciso di rinunciare alla sua carica neldi TKO Group Holdings e di presidente esecutivo dell’azienda. In un comunicato reso pubblico nella notte tra venerdì e sabato,ha detto: “Rimango fedele alla mia precedente dichiarazione che la causa della signora Grant è piena di menzogne, di osceni episodi inventati che non si sono mai verificati, ed è una distorsione vendicativa della verità. Intendo difendermi vigorosamente da questeinfondate e non vedo l’ora di riabilitare il mio nome. Tuttavia, per rispetto dell’Universo WWE, della straordinaria attività della TKO e dei suoi membri del consiglio di amministrazione, ...