Ultime Notizie Roma del 27-01-2024 ore 20 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 27 gennaio 2024)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno dopo la decisione tribunale dell’aja che ha respinto le richieste di archiviazione del processo per genocidio contro Israele invitando il paese di impegnarsi per impedire crimini di guerra continuano gli attacchi degli scontri mentre la tensione rimane dormiente alta nel Mar Rosso a seguito della notizia del licenziamento da parte delle Nazioni Unite di 12 suoi dipendenti che avrebbero avuto legami con la mafia Per quanto riguarda l’attacco del 7 ottobre diversi paesi per cui Stati Uniti Canada Gran Bretagna hanno annunciato lo stop ai finanziamenti all’agenzia Ono impegnata nel fornire assistenza ai profughi palestinesi e Israele farà in modo che l’Agenzia non sia parte del dopoguerra gazzadiga il ministro degli Esteri italiano la decisione del Governo italiano di fermare i fondi unica da ...