Ultime Notizie Roma del 27-01-2024 ore 15 | 10

(Di sabato 27 gennaio 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno che non c’è un sabato di tensione per ricordare Pro Palestina però fermati aMilano Napoli e Cagliari in coincidenza con il giorno della memoria dopo l’allarme lanciato delle comunità ebraiche Le questure coinvolte hanno vietato le manifestazioni chiedendo che vengono rinviate l’altra data circolare inviata ai questori Viminale avvertito che te ne Rei con te nel giorno della memoria potrebbe fargli assumere connotazioni lesive dello spirito commemorativo in favore delle vittime delle leggi razziali nonché di condanna la restituzione del popolo ebraico intanto nel conflitto in Medio Oriente nello Yemen e le porte sono i denti hanno confermato di aver distrutto un missile antinave degli idioti Guidami accusato da anni di sostenere I ribelli e forse mi tenti anno ...