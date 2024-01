Ultime Notizie Roma del 27-01-2024 ore 14 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 27 gennaio 2024)dailynews radiogiornale sabato 27 gennaio Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno dopo la decisione del tribunale dell’aja che ha respinto la richiesta di archiviazione del processo per genocidio contro Israele invitando il paese impegnarsi per impedire crimini continuano gli attacchi degli scontri mentre la tensione rimane particolarmente alta nel Mar Rosso non ero 174 le persone rimaste uccise nelle24 ore nella striscia Dov’è dall’inizio del conflitto tra Israele e hamas il 7 ottobre scorso si contano 26257 morti riferito agile Ministero della Sanità dell’enclave palestinese controllata dal gruppo estremista sandali lancio delle vittime di portarlo da Al Jazeera oltre 310 persone sono rimaste ferite negli attacchi italiani delle24 ore facendo così salire ad almeno 60 4797 il totale dei periti ...