Ultime Notizie Roma del 27-01-2024 ore 10 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 27 gennaio 2024)dailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio leprincipali di oggi è stata assolta del libro b di Nino zuncheddu L’uomo in carcere da 33 anni per la strage del team Cagliari del 8 gennaio 1991 dove vendono gp3 pastori hanno deciso i giudici della Corte d’Appello dial termine del processo di revisione l’ex allenatore sardo che stava scontando la pena all’ergastolo è stato assolto con la formula piena per non aver commesso il fatto è richiesto nella requisitoria del procuratore generale Francesco piantoni e la fine di un incubo ha detto tra le lacrime zuncheddu dopo la sentenza accolta in aula da un lungo applauso una gioia di New York a condanna un’altra pagare 83,3 milioni di dollari di risarcimento per aver diffamato la scrittrice Edition Carol negando nel 2019 ...