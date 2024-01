Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 27 gennaio 2024)dailynews radiogiornale sabato 27 gennaio Buona giornata da Francesco Vitale dopo Stati Uniti anche il cane ha dato a prendere i finanziamenti aggiuntivi al l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi dopo l’apertura di un’indagine sul presunto coinvolgimento di Alcuni dipendenti dell’agenzia nell’attacco il 7 ottobre scorso per la dama contro Israele storia della deportazione dei campi di concentramento Non può essere separata dalla storia delle piramidi in Europa le rappresenta il fondamento condotto all’estremo come oltre ogni limite della legge morale è che è incinta nella coscienza morale Sergio Mattarella cita Primo Levi un sopravvissuto all’inferno di Auschwitz che nel 1973 ha scolpito il giudizio sulle radici sulle responsabilità prima del più grave sterminio organizzate programmato da anni di donne uomini definiti diversi inferiori compiuto ...