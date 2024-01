UFFICIALE – Hamed Traorè non sarà convocato per Lazio-Napoli | il motivo

Per la trasferta all'Olimpico non sarà convocato Hamed Traoré. Il nuovo acquisto ha svolto oggi lavoro personalizzato in campo, continuando a seguire un programma di riatletizzazione per poter essere ...Una delle squadre più attive in questa sessione invernale di calciomercato in Serie A è sicuramente il Napoli. Il club azzurro, infatti, ha già accolto ufficialmente Hamed Junior Traoré, Pasquale Mazz ...Stiamo parlando di Cyril Ngonge, Hamed Traorè e Pasquale Mazzocchi. Sebbene il giocatore ex Salernitana sia giunto ormai già da diverse settimane ha già dimostrato quanto sia estremamente utile alla ...