Udinese | Cioffi | 'Devo ancora capire quando interviene il VAR | l'arbitro ha condizionato la partita'

Quattro, invece, gli indisponibili per Cioffi, tutti ormai di lungo corso ...Al 35' ci prova Ebosele ma è ben posizionato Carnesecchi. Al 43' ancora Udinese pericolosa con Samardzic che raccoglie un ...Le parole dell’allenatore dell’Udinese Cioffi dopo la sconfitta di oggi contro l’Atalanta. Ecco le dichiarazioni in conferenza stampa Ecco le parole in conferenza stampa di Cioffi post ...La squadra di Cioffi non sbanda e, anzi ...I subentrati Payero e Pereyra non aggiungono slancio all'Udinese, mentre Miranchuk non riesce a chiuderla incornando centralmente lo spiovente di Ruggeri al ...