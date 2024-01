Ucraina | Wp | piano Usa non prevede riconquiste territori nel 2024

(Di sabato 27 gennaio 2024) Roma, 27 gen. (askanews) – L’amministrazione Biden sta mettendo a punto una nuova strategia a lungo termine per sostenere Kiev che nonper ilimportanti delo occupato dalla Russia, concentrandosi invece sul sostegno all’per respingere nuove avanzate russe. E’ quanto riporta oggi il Washington Post, citando funzionari Usa. L’idea, ha spiegato una fonte, è di garantire al momento che l’mantenga le sue posizioni sul campo di battaglia, ma “mettendola su una traiettoria diversa perchè sia molto più forte entro la fine del… portandola su un percorso più sostenibile”. Secondo il Wp, ildegli Stati Uniti rientra in uno sforzo multilaterale che vede coinvolte decine di paesi che sostengono ...

15 gen 08:33 Bild : "Mosca ha un piano segreto per attaccare la Nato da luglio" La Russia avrebbe un piano per attaccare il fianco orientale della ... (247.libero)

15 gen 10:26 Cremlino : "Conflitto Nato - Russia? Bild scrive bufale" Bild 'non esita a scrivere bufale, quindi preferirei non commentare'. Così il ... (247.libero)

L’Unione europea sta lavorando a un piano per erogare oltre venti miliardi di euro di aiuti militari all’Ucraina , superando il veto del premier ... (linkiesta)

L’Unione euro pea sta lavorando a un piano per erogare oltre venti miliardi di euro di aiuti militari all’Ucraina , superando il veto del premier ... (linkiesta)

Il piano, tuttavia, non contempla la riconquista dei territori perduti a favore della Russia, ma mira a rafforzare la capacità di Kiev di difendersi da eventuali nuove aggressioni russe. L’obiettivo è ...Secondo il Washington post, gli obiettivi dell'amministrazione Biden sono di supportare Kiev nelle sue operazioni militari e, nel lungo periodo, rafforzarla ...Gli Stati Uniti vogliono cambiare strategia per il 2024, concentrandosi sul rafforzare le difese ucraine e gettare le basi per il supporto finanziario e militare a lungo termine del Paese invaso ...