Ucraina | il piano di sostegno Usa ma senza riconquista dei territori

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Roma, 27 gennaio 2024 – Aiuti dagli Stati Uniti per l’, ma sostanzialmente per un 2024 di stallo. Intanto la Russia tenta di sfondare in più punti del fronte, ma non avanza, in particolare ad Adviivka, dove gli scontri sono più cruenti, le forze di Mosca sono state respinti più volte. Ukrainian border guards monitor a section of the Ukrainian-Belarusian border from an observation post in Chernigiv region on January 23, 2024, amid Russian invasion in Ukraine. (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP) IlLo sforzo multilaterale Anzitutto la Gran Bretagna Pronta anche la Francia Gli Usa e lo sblocco dei finanziamenti Il documento Usa per Kiev La battaglia di Adviivka I tentacoli della Russia sull’opinione pubblica occidentale. Berlino: “Rischi sulle elezioni”. E anche ...