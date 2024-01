Ubriaco dà in escandescenze al ristorante e poi scappa senza pagare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 gennaio 2024) Entra consuma, non paga, minaccia i dipendenti di une poi. Si tratta di un italiano, S.G. del 1978, nato e cresciuto a Parabiago che ben presto è diventato una mina vagante per comune ed attività commerciali. L’uomo si muove spesso con uno zaino addosso e bevendo si altera fino a diventare violento. Al comando della polizia locale lo conoscono bene: "Si tratta di un soggetto purtroppo noto che frequentemente torna in Parabiago accampando diritti che non ha e pretendendo che nell’immediato gli si trovi una casa e soldi. Quando arriva è solitamente alterato e dà in escandenze facilmente". Lo ha fatto anche giovedì, quando è entrato in un locale, l’Osteria del pesce in pieno centro. E’ entrato, si è seduto, ha mangiato e non ha pagato, minacciando i camerieri. Nella stessa giornata ha procurato problemi anche ad altre attività della ...