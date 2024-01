Ubriachi alla guida | due denunciati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 gennaio 2024)della sua auto ubriaco ha provocato un incidente stradale, ma non è sfuggito ai controlli dei carabinieri. Per questo motivo i militari della sezione radiomobile del Comando provinciale di Fermo hanno denunciato un 40enne di Cupra perin stato di ebbrezza. Dopo averlo controllato in seguito a un sinistro stradale avvenuto in territorio di Pedaso lungo la Statale Adriatica, i carabinieri hanno sottoposto il conducente all’alcoltest, durante il quale è stato rilevato un tasso alcolemico di 1.40 g/l nelle due prove effettuate. Altro episodio nella notte tra giovedì e venerdì, i carabinieri hanno fermato un 33enne operaio residente nel Fermano. Intorno alle 3 di notte, perlustrando la zona di viale Don Bosco, la pattuglia del Nucleo radiomobile si è imbattuta in una Seat Leon il cui conducente faceva repentini cambi di ...