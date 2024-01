Tuttosport – “Rosso a Milik giusto Come quelli a Berardi e Malinovskyi…”

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 27 gennaio 2024) 2024-01-28 00:17:00 Flash news da TS: Il pareggio casalingo della Juventus contro l’Empoli è stato commentato anche da Szczesny. Il portiere bianconero, intervenuto ai microfoni dopo le parole di Max Allegri, ha parlato dell’espulsione del suo connazionalee non solo: “C’è amarezza. Quando giochi in casa con l’Empoli, con tutto il rispetto, vuoi vincere. Giocare 75 minuti in dieci non è semplice e portare comunque un punto a casa è positivo. Lo scorso anno queste partite le perdevamo, girava male e perdevamo la testa. Oggi ci siamo compattati, abbiamo subito poco l’Empoli che ha fatto una buona partita.ha chiesto scusa alla squadra e non ce n’era neanche bisogno. Ha sbagliato ma resta importantissimo, ora deve ripagarci con tanti gol. Siamo stati molto bravi a compattarci senza subire niente, peccato non essere riusciti a portarla a ...