Tutti in campo nel weekend Molti gli incontri decisivi

(Di sabato 27 gennaio 2024) Tante le sfide accese, che potrebbero dare un nuovo sapore a tutto il campionato. Quindicesima giornata di Terza Categoria e nel girone A la capolista Atletico Castiglione affronterà questo pomeriggio la seconda il classifica Cascina in trasferta alle 15. Le altre gare in programma sono Lucca Ovest - Atletico Fornoli e Pieve San Paolo - Baston Villa Qrv alle 14.30. Non mancano le gare così dette “di cartello“, che possono ribaltare le gerarchie dei vari gironi, dando la possibilità alle prime di allungare e alle inseguitrici di non fermare la propria corsa. Alle 15 invece si giocheranno Lammari - Filicaia Diavoli Rossi, Secujob - Ligacutiglianese, Sporting Vagli - Coreglia e Villa Basilica - New Team. Osserverà il proprio turno di riposo il Cascio. Nel girone B alle 15 la capolista Morianese andrà a fare visita al Vorno, in uno scontro di alta classifica. Sempre alle 15 si ...

Nel girone B, la capolista Morianese sfida il Vorno. Tante le sfide accese, che potrebbero dare un nuovo sapore a tutto il campionato. Quindicesima giornata di Terza Categoria e nel girone A la ...La Essepigi Fano Rugby, serie C, domenica alle 14,30 andrà a Falconara sul campo di una Dinamis travolta 61-10 all ...Ad esse vanno aggiunte la meta tecnica e sei trasformazioni, tutte a firma di ...Ieri, all’allenamento al campo sportivo ‘Aliboni’ in via Versilia ...continua Salarpi – e ci è sembrato bello che per questo traguardo esultassero tutti insieme… proprio come per un gol".