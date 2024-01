Turchia | via libera Usa a vendita F-16 dopo ‘sì’ di Ankara a Svezia nella Nato

E’ caos nel calcio turco per la decisione congiunta di Galatasaray e Fenerbahce di non disputare la Supercoppa di Turchia in programma oggi a ... (sportface)

Supercoppa di Turchia , rinviata la finale della competizione: ecco perchè le due squadre non si sono presentate Caos per la finale della ... (calcionews24)

Via libera del governo americano alla vendita di caccia F-16 alla Turchia, dopo che Ankara ha ratificato nei giorni scorsi l'ingresso della Svezia nella Nato. Come richiesto dalla legge statunitense, ...Il governo statunitense ha dato il via libera alla vendita di caccia F-16 alla Turchia, dopo che Ankara ha ratificato l'adesione della Svezia alla Nato.Ore 02:59 - Usa: ok vendita F16 alla Turchia dopo il via libera alla Svezia nella Nato Il governo statunitense ha dato il via libera alla vendita di caccia F-16 alla Turchia, dopo che Ankara ha ...