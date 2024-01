(Di sabato 27 gennaio 2024) (Adnkronos) – Vianegli Usa alla potenzialedi nuovi caccia F-16 alla. Uno sviluppo che arrivache il Parlamento diha ratificato l’adesione dellaalla. “Il Dipartimento di Stato ha deciso di approvare una possibile”allaper “acquisizione e ammodernamento di F-16 e relativi equipaggiamenti per un costo stimato di 23 miliardi di dollari”, si legge in una nota della Defense Security Cooperation Agency (Dsca). Laha chiesto l’acquisto di 40 nuovi F-16 e l’ammodernamento di 79. L'articolo proviene da Italia Sera.

Abitare a Roma 27-01-2024 09:24 CRONACA Turchia, via libera Usa a vendita F - 16 dopo "sì" di Ankara a Svezia nella Nato Via libera negli Usa alla potenziale vendita di nuovi caccia F - 16 alla ...L'ok degli Usa alla vendita di caccia F-16 alla Turchia arriva dopo la ratifica di Ankara dell'adesione della Svezia alla Nato ...Abitare a Roma 27-01-2024 09:24 CRONACA Turchia, via libera Usa a vendita F - 16 dopo "sì" di Ankara a Svezia nella Nato Via libera negli Usa alla potenziale vendita di nuovi caccia F - 16 alla ...