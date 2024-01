Turchia | via libera Usa a vendita F-16 dopo ' sì' di Ankara a Svezia nella Nato

(Di sabato 27 gennaio 2024) Washington, 27 gen. (Adnkronos) - Vianegli Usa alla potenzialedi nuovi caccia F-16 alla. Uno sviluppo che arrivache il Parlamento diha ratificato l'adesione dellaalla. "Il Dipartimento di Stato ha deciso di approvare una possibile"allaper "acquisizione e ammodernamento di F-16 e relativi equipaggiamenti per un costo stimato di 23 miliardi di dollari", si legge in una nota della Defense Security Cooperation Agency (Dsca). Laha chiesto l'acquisto di 40 nuovi F-16 e l'ammodernamento di 79.

