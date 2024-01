Tumori | lieve aumento dei casi ma si vive più a lungo | “Ecco come ci si salva”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 gennaio 2024) Firenze, 27 gennaio 2024 – In Toscana aumentano idi tumore al polmone nelle donne. Sempre più frequenti, anche nei giovani, neoplasie della tiroide e della pelle. Le stime di incidenza nel nostro Paese mostrano una crescita attesa significativa delle persone che sviluppano patologie tumorali. Nel 2020 è stato stimato che in Italia ci sono oltre 3 milioni e 600mila persone che hanno avuto una diagnosi di tumore e questo numero è destinato a crescere di circa il 3% l’anno. Ne abbiamo parlato con Katia Belvedere, direttrice dell’Ispro (Istituto per la prevenzione e la rete oncologica) e Giovanna Masala, direttrice Epidemiologia dei fattori di rischio e degli stili di vita dell’Ispro. Percentualmente quant’è la crescita attesa? "In Toscana le stime indicano una crescita annua molto inferiore all’1% nel numero di nuove diagnosi tumorali in entrambi i sessi. Un dato ...