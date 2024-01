Trump dice ai repubblicani di non accettare accordi sui migranti e così ritarda ancora gli aiuti a Kyiv

L’illusione di una rincorsa di Nikki Haley si è congelata come le temperature polari: RonDeSantis l’ha superata per appena duemila voti, ma ciò gli ... (corriere)

Roma, 16 gen – Donald Trump vince, anzi stravince in Iowa le primarie repubblicane per la corsa alla Casa Bianca 2024, come riporta anche l’Agi. Il ... (ilprimatonazionale)

Secondo giorno della causa per diffamazione che la scrittrice statunitense Elizabeth Jean Carroll ha intentato contro Donald Trump per aver negato ... (open.online)

Donald Trump ha lascia to il tribunale di New York durante un'audizione nell'ambito del processo per diffamazione intentato dalla scrittrice Jean ... (quotidiano)

Isolazionismo e immigrazione sono i grandi temi su cui vuole giocare la sua campagna elettorale per la Casa Bianca. E così l'ex presidente non vuole soluzioni ai problemi dell’America e del mondo ...Le capitali europee sono preoccupate per il rischio dazi ma soprattutto di dover aumentare le spese per la difesa ...Una giuria di Ny ha condannato Donald Trump a pagare 83,3 milioni di dollari di risarcimento per aver diffamato la scrittrice Jean Carroll negando nel 2019 - quando era presidente - una aggressione ...