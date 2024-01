Trump condannato per diffamazione L’ex presidente | verdetto ridicolo | è una caccia alle streghe

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 27 gennaio 2024) “Assolutamente! Sono totalmente in disaccordo con i verdetti, e farò appello contro questa interadiretta da Joe Biden e concentrata su di me e sul Partito repubblicano. Il nostro sistema legale è fuori controllo e viene usato come arma politica. Ci hanno tolto tutti i diritti del Primo Emendamento. Questa non è l’America!”. Così Donaldha commentato sul suo social network Truth ildella giuria di New York che lo haa pagare 83,3 milioni di dollari di risarcimento per avere diffamato la scrittrice Jean Carroll negando nel 2019 – quando era– un’aggressione sessuale di quasi 30 anni fa in un lussuoso grande magazzino della Grande Mela. Carroll aveva chiesto 24 milioni. E’ la seconda ...