(Di sabato 27 gennaio 2024) Una giuria di New York ha ordinato all’ex Presidente Donalddi pagare 83,3discrittrice E. Jean Carroll per averla diffamata in post sui social media, conferenze stampa e persino durante la campagna elettorale, da quando lei lo ha accusato per la prima volta nel 2019 di averla violentata in un camerino di un grande magazzino decenni prima. È la seconda volta che aviene ordinato di pagare i dannisignora Carroll. A maggio scorso, un’altra giuria di Manhattan le ha assegnato 5didopo aver trovatoresponsabile di un abuso sessuale in camerino a metà degli anni ’90 e per averla diffamata sui social nell’ottobre 2022.