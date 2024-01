“Trovati morti abbracciati” Il gesto eroico del papà | poi il dramma in casa Cosa è successo in quei terribili istanti FOTO

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 27 gennaio 2024) Incendio in abitazione:un uomo e i suoi figli. Una famiglia distrutta. Ileroe ha cercato di salvare i figli dall’incendio della loro, ma le fiamme e il fumo lo hanno sopraffatto. Le vittime sono un uomo di 55 anni e i suoi due figli di 17 e 10 anni. La tragedia si è consumata di notte. Al momento sono ancora ignote le cause che hanno scatenato le fiamme all’interno dell’abitazione. Quello che è certo è che il padre, non appena resosi conto del pericolo, ha cercato in tutti i modi di portare subito in salvo la sua famiglia, ma è riuscito a salvarne solo una parte. Un vero e proprioche ha scosso tutta la comunità. Terribile la scena che si è presentata ai soccorritori. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per riuscire a spegnere le fiamme, ma alla fine sono riusciti a farsi largo ...