Troppe chiacchiere in classe con il compagno di banco | la prof gli mette -1

(Di sabato 27 gennaio 2024) Stava chiacchierando con un suodiin una scuola media nel Barese durante la lezione e laessoressa, riprendendolo perchè stava disturbando, gli ha segnato -1 sul registro elettronico. Secondo la mamma , la cui storia viene raccontata sulla Stampa, lasul registro non avrebbe aggiunto commenti , non avrebbe chiesto un colloquio alla famiglia, a non avrebbe spiegato nulla allo...