Trento-Monza oggi in tv | semifinale Coppa Italia volley 2024 | orario | programma in chiaro | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 gennaio 2024)sabato 27 gennaio (ore 16.00) si gioca, incontro valido per la primadelladimaschile. La squadra di Fabio Soli, in testa alla classifica in campionato, vuole raggiungere la prima finale della stagione per provare ad alzare il trofeo; di fronte unaspregiudicata che sogna il colpaccio. Fabio Soli sembra aver trovato la chiave per costruire una macchina quasi perfetta, con Trentino che gira a meraviglia e ora vuole raccogliere i primi frutti di quello che ha seminato fino ad ora. I campioni d’in carica sono ancora in testa alla classifica, hanno superato brillantemente il girone di Champions ma hanno perso la Super. Questa è quindi ...