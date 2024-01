Tre donne rapinate a Termini | autori beccati dalla Polizia

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 27 gennaio 2024) Rapine a Roma, treaggredite nell’area della stazione. Vittime avvicinate e derubate di quanto avevano con sé. Su di loro si è stretto però il cerchio delle indagini da parte dellaRoma(ilcorrieredellacitta.com)Treda altrettanti malviventi. E’ successo a fine dicembre scorso, lungo una delle strade adiacenti alla stazione. A lanciare l’allarme erano state le vittime che, come ricostruito, erano state avvicinate e aggredite da tre soggetti. E in breve tempo gli agenti sono riusciti ad individuare i responsabili. Rapine a: tre arresti dellaIl tutto accadeva nella notte del 27 dicembre scorso in via Turati, nei pressi della stazione. Gli ...