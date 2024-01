Traoré | esordio con il Napoli ancora lontano? Svelato il motivo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 27 gennaio 2024) L’acquisto di Hamed Jr Traorè si è portato dietro alcune preplpessita, non riguardanti il valore del giocatore, bensì lo stato fisico. Il secondo innesto di questa sessione invernale è stato Hamed Junior Traorè, arrivato alcon la formula del prestito con diritto di riscatto dal Bournemouth. Un ritorno al passato per il calciato della Costa d’Avorio, che nelle scorse stagioni aveva vestito con successo le maglie di Empoli e Sassuolo. Un rendimento importante quello del polivalente centrocampista, tanto da guadagnarsi la chiamata della Premier League, con il Bournemouth in grado di sborsare al club emiliano quasi 26 milioni d’euro. Una cifra esosa, quasi la stessa che ildovrà versare nelle casse degli inglesi qualora decidesse di riscattare il calciatore. Una scelta, quella del, condizionata dalla cessione di ...