Tragico incidente in Sardegna | esce di strada e si ribalta

(Di sabato 27 gennaio 2024)mortale nella notte sulle strade sarde. È accaduto in Gallura, lungo la Statale 427, dove – al km 26 –una Punto bianca, per cause in corso di accertamento, è uscita fuoriimpattando su un muretto di cinta al lato della. Inutili i soccorsi per il conducente alla guida. Sul posto, poco dopo l'1.30, sono intervenuti i vigili del fuoco di Arzachena, che hanno estratto la persona alla guida dall'abitacolo per affidarla al personale del 118, che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. In azione anche polizia e carabinieri, per i rilievi e gli accertamenti su cause e dinamica dell', nel quale non risulta coinvolto nessun altro veicolo.