Tragedia nel Salento Mangia un cornetto e resta soffocata | muore 57enne

(Di sabato 27 gennaio 2024) Pubblicato il 27 Gennaio, 2024 Dopo quella registrata solo pochi giorni fa nel Capo di Leuca, ancora unanel. Una donna di appena 57 anni è rimastamentre faceva colazione ed in questo modo beffardo ha perso la vita. Il drammatico episodio si è verificato durante le prime ore del mattino di ieri, venerdì 26 gennaio, a Taviano. La donna si era fermata in un bar per fare colazione ed aveva ordinato un. Un morso però le è stato fatale e mentre addentava la brioche un boccone le sarebbe andato di traverso, provocandole il soffocamento.nel, sul posto automedica e polizia locale Secondo una prima ricostruzione dei fatti ed i primi racconti e testimonianze di chi ha assistito allanel ...

Tragedia sulla strada, lo scontro si rivela letale. L’incidente è avvenuto nel cuore della notte , verso le 3.30 circa, a Cagliari in via Vesalio. Il ... (caffeinamagazine)

Pubblicato il 24 Gennaio, 2024 Rick Harrison , noto per il programma di successo anche in Italia “ Pawn Stars ”, travolto dalla tragedia ... (dayitalianews)

Chi ha letto il testo, sa come sono andate le cose. Di lui oggi tanto è finalmente noto, scritto e raccontato, dopo che per oltre 70 anni la sua storia era sparita nel silenzio. La sera prima che il ...La giornata di oggi sia di monito per tutti quanti, la memoria della tragedia che fu ci sia da insegnamento per quello che stiamo vivendo nel presente, affinché l'orrore del passato non si ripeta mai ...La piccola comunità di Oltrona di San Mamette gli tributerà un saluto, accompagnandolo nel suo ultimo viaggio terreno nella ...Omicidio di Oltrona, la mamma: "Perdono l'assassino" Una tragedia, ...