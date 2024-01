Tragedia in Valtrompia | precipita da costone | morto 44enne a Collio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 gennaio 2024)(Brescia), 27 gennaio 2024 – Giornata di tragedie sulle montagne bresciane. Un escursionista, poco dopo l'ora di pranzo, ha fatto una tragica caduta mentre scendeva dal versante bresciano del Cimon della Bagozza, nel territorio di Lozio in Valcamonica. Secondo una prima ricostruzione l'escursionista avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe scivolato eto nel vuoto, perdendo la vita all'istante. La vittima è un bresciano di 55 anni residente in provincia, che stava scendendo lungo il canale Lupo in compagnia di un altro escursionista. I due avevano intrapreso il percorso questa mattina partendo dal Passo del Vivione con l'intenzione di raggiungere il rifugio del Cimone della Bagazzo. L'incidente mortale si è verificato durante la fase di discesa. Poco dopo le 16, si è verificata la seconda disgrazia, questa volta sulle montagne sopra ...