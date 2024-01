Tragedia a Costa Serina | uomo trovato morto lungo un sentiero

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 gennaio 2024)(Bergamo) – Undi 78 anni, di, è statovenerdì sera su un, nei pressi di Ascensione di, non distante dalla strada provinciale e dall’abitato. L’allarme è scattato per il mancato rientro dell’anziano, quando ormai si era fatto buio. Sono stati allertati Soccorso alpino, carabinieri, vigili del fuoco e 118. Otto i tecnici del soccorso alpino della stazione di Oltre il Colle impegnati nelle operazioni di ricerca. In azione anche il Soccorso alpino della Guardia di finanza che ha messo in atto le procedure per la localizzazione del segnale del telefonino. Poco dopo l’è stato, dai vigili del fuoco del ...