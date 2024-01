Traffico Roma del 27-01-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 27 gennaio 2024) LuceverdeBuonasera dalla redazione ci sono difficoltà sul Raccordo Anulare a causa di un incidente alcongestionato lungo la carreggiata interna con le code app registra a partire dalla Casilina fino allo svincolo Appia ancora sul raccordo in carreggiata esterna code tra le uscite Laurentina Appia e Tuscolana tutta la turbano dellaL’Aquila code da via Filippo Fiorentini fino al bivio per la tangenziale est in tangenziale cose per la stazione Tiburtina all’uscita Verano Porta Maggiore in direzione San Giovanni si tratta di un incidente seconda serata dal vivo percorso è questa sera al palazzo dello sport dell’EUR inevitabili le ripercussioni per illungo la Cristoforo Colombo trasporto pubblico ricordiamo cena tutta domenica a firma la linea C della metropolitana attive corse con autobus ...