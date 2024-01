Traffico Roma del 27-01-2024 ore 17 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 27 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità sulla A1Firenze riaperto il casello di Orte già chiuso de per le due direzioni a causa di una manifestazione di protesta ora non ci sono più problemi sulla raccordo anulare abbiamo chiudi a tratti in carreggiata esterna tra le uscite Ardeatina Appia e Tuscolana la causa ilintenso alle esculina in corso una manifestazione in piazza Vittorio non si escludono ripercussioni per ildella zona seconda prova live per raccogliere Quintale questa sera al palazzo dello sport dell’EUR probabili disagi per ilsulla Cristoforo Colombo nelle strade circostanti l’impianto sportivo trasporto pubblico sino a tutta ferma la linea C della metropolitana attivo un servizio bus sostitutivo su tutta la ...